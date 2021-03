San Vincenzo a Torri, pulizia per i muri esterni al cimitero

Lavori di ripulitura e ripristino dei muri esterni al cimitero di San Vincenzo a Torri nella mattina di giovedì 11 marzo 2021. L’intervento è stato effettuato dai volontari degli Angeli del Bello di Scandicci in collaborazione con la Pro Loco di San Vincenzo a Torri e delle Colline Scandiccesi, mentre materiale, vernici e attrezzature sono stati forniti dagli uffici tecnici del Comune. Come avviene da alcuni mesi, ovvero dalla costituzione degli Angeli del Bello di Scandicci, la modalità d’intervento è quella dell’individuazione da parte dell’ufficio Ambiente del Comune e dei volontari dell’associazione di luoghi del territorio in cui è prioritario agire per il ripristino del decoro (anche a seguito di segnalazioni dei cittadini), dopodiché viene organizzato il servizio di ripulitura.

Durante l’intervento sui muri esterni al cimitero di San Vincenzo a Torri, effettuato da tre volontari opportunamente distanziati nel rispetto delle norme anticovid, sono state cancellate alcune scritte fatte da ignoti, con la riverniciatura finale delle pareti.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa