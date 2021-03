Scatti di Primavera, contest fotografico in Valdera

Un contest fotografico per accogliere e celebrare l’arrivo della primavera: il Comitato Grappolo d’Oro Terricciola e la Proloco Capannoli lanciano il guanto di sfida e invitano i cittadini a scoprire particolari e scorci della Valdera e a catturarli con un click. Davanti all’obiettivo, tutto ciò che richiami la stagione della fioritura e della rinascita.

Partecipare al concorso fotografico “Scatti di Primavera” è semplice, basterà seguire questi tre passaggi: 1) Inviare 3 foto che richiamino la primavera e il nostro territorio. 2) Dare un titolo originale agli scatti o alla composizione con una breve descrizione del soggetto della foto o della composizione. 3) Specificare fotocamera utilizzata. Gli scatti passeranno al vaglio della giuria che designerà il vincitore valutando tre criteri: Bellezza, Originalità, Tradizione. C’è tempo fino al 2 aprile per inviare il materiale fotografico alla pagina Facebook del Comitato Grappolo d’Oro Terricciola o della Proloco Capannoli, cosa aspetti?

In palio ci sono tanti premi: € 20 per il terzo classificato, € 30 per il secondo classificato e infine il vincitore del concorso si aggiudicherà € 50. È previsto inoltre un premio social di € 15 per la foto che riceverà più like su entrambe le pagine social dei due comitati promotori.

“Vogliamo fare un omaggio alla primavera con la speranza che possa essere occasione di rinascita sociale e culturale. In un momento in cui siamo lontani, e in cui il contatto umano è sempre più difficile, vogliamo sentirci vicini con le immagini; per questo abbiamo pensato di condividere scorci del nostro amato territorio. Molte volte non ci accorgiamo del bello che ci circonda, con questa iniziativa, vogliamo invitare ad osservare i particolari e valorizzare le bellezze della Valdera”.

Fonte: Comitato Grappolo d’Oro Terricciola, Proloco Capannoli