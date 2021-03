Abc-Prato, ultima giornata del girone di andata

E’ già tempo di voltare pagina per l’Abc Solettificio Manetti che si prepara alla terza sfida in sette giorni. Sabato alle ore 18 al PalaBetti arriva infatti la Pallacanestro 2000 Prato (arbitri Mariotti di Cascina, Panicucci di Ponsacco), gara con cui l’Abc chiuderà il girone di andata visto che la prossima settimana osserverà il turno di riposo.

Dopo la sconfitta di Agliana, quella di Prato si presenta come una gara delicata ed importante, sia per la classifica, mettendo in palio due punti preziosi contro una diretta concorrente, sia per riprendere subito morale e fiducia dopo il ko di mercoledì.

Prato, reduce dal turno di riposo, è ancora in cerca della prima vittoria stagionale dopo le sconfitte rimediate contro Valdisieve (68-63) e Agliana (82-89). Non inganni però la classifica, visto che la formazione laniera vanta pedine di lusso per la C Gold, e rappresenta una squadra dall’indubbio valore.

“E’ una squadra ostica – commenta il vice coach Samuele Manetti – nel cui roster spiccano nomi come Danesi e Vannini, giocatori importanti per questa categoria, ai quali si affianca una schiera di giovani solidi che ormai giocano insieme da tempo e si conoscono molto bene. A mio avviso il risultato dipenderà tanto da noi, da come ci approcceremo e da quello che riusciremo a mettere in campo. La partita di mercoledì, al di là dei meriti di Agliana, ha dimostrato che dobbiamo fare un passo in avanti, soprattutto a livello difensivo. Dobbiamo stringere le maglie, mantenere sempre alta concentrazione e giocare insieme, oltre ad eliminare errori banali come palle perse o scelte sbagliate. Sabato sarà importante fare punti – conclude – e tutto partirà da noi e dalla nostra capacità di giocare di squadra e mettere in campo grinta ed energia. C’è grande voglia di riscatto, dobbiamo crederci e dare il massimo”.

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della società Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino