Asciuti (Lega) digiuna sotto Palazzo Vecchio per la riapertura delle attività

Il Consigliere della Lega Salvini Firenze Andrea Asciuti ha iniziato, in via dei Gondi davanti a Palazzo Vecchio, il suo digiuno simbolico per chiedere di riaprire le varie attività commerciali, ovviamente nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza.

Il consigliere, munito di due cartelli, spiega la protesta: “Un modo per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica a lavorare velocemente per far riaprire le attività commerciali, nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza, per non far finire presto tutti a “pane e acqua”. Una protesta silenziosa – aggiunge il consigliere Andrea Asciuti – perché sono convinto che non si sia fatto ancora tutto quel che si doveva fare per aiutare i commercianti, una categoria che è stata colpita duramente dalla pandemia e che è stata dimenticata. Dopo un anno si sono registrate tante chiusure, anche a Firenze. Occorre favorire le riaperture, in sicurezza, per far ripartire un settore importante per la città e che rischia seriamente di sparire”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa