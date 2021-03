Bilancio triennale Capraia e Limite, fondi per il mosaico alla villa romana

“Nessun aumento della pressione fiscale e nessun aumento delle tariffe lasciando invariati i servizi, tenendo ben presenti le nuove fragilità, le necessità delle famiglie, le difficoltà economiche, sociali e sanitarie emerse dalla crisi dettata dal Covid19. Circa 950 mila euro per i prossimi tre anni per investimenti e progetti che interessano interventi sulle scuole, l’ ambito di efficientamento energetico con il recupero dalla palestra ex Canottieri, la riqualificazione della copertura del mosaico della villa romana nel sito archeologico in zona Oratorio e la sua musealizzazione. E’ stato un lavoro complesso, per questo voglio ringraziare gli uffici, in maniera particolare la ragioneria, per il raggiungimento degli obiettivi”, così il sindaco Alessandro Giunti commentando il bilancio di previsione 2021-2023.

Il bilancio è stato argomento dal vicesindaco Paolo Giuntini che ha evidenziato alcuni aspetti che si concentrano essenzialmente sul mantenimento delle tariffe per i servizi, che sono rimaste invariate, come mensa e trasporto, e nessun aumento di Irpef e Imu.

Nel primo anno dunque il totale degli investimenti è di oltre 1 milione e 300 mila euro, di cui 600mila quota parte per il ponte Montelupo Fiorentino- Capraia e Limite e di fondamentale importanza, in questa ottica di visone futura, diventano il processo partecipativo del Piano operativo comunale e il Piano strutturale intercomunale.

Il bilancio di previsione è stato approvato dalla maggioranza, voto contrario del gruppo consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” e voto contrario del gruppo consiliare “ Capraia e Limite Viva”.

Approvato il documento unico di programmazione – DUP – ovvero l’atto programmatico che definisce linee di indirizzo e strumenti finanziari. Il documento è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza, voto contrario del gruppo consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” e voto contrario del gruppo “ Capraia e Limite Viva”.

Tra le priorità istruzione, sociale, ambiente e manutenzioni: per l’istruzione la conferma del contributo per i piani formativi dell’Istituto Comprensivo; in ambito sociale e ricreativo, ma anche culturale e turistico, da sottolineare i progetti partecipativi e di rigenerazione urbana, che il Comune auspica di realizzare attraverso i bandi “Clue – Fermenti in Comune”, “Borghi in Festival” ed “ Educare in Comune”; dal punto di vista ambientale il progetto di installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici e il completamento dell’illuminazione pubblica confermando gli impegni presi all’inizio del mandato amministrativo.

Altri punti all’ordine del giorno, approvati all’unanimità, il regolamento per il canone unico patrimoniale e la riconferma delle aliquote Imu per l’anno 2021.

Discussa infine la mozione presentata dal gruppo consiliare “Capraia e Limite Viva” relativa alla richiesta di estendere anche ai non residenti del Comune, l’agevolazione prevista per la mensa scolastica, tramite Isee, per i residenti. Il sindaco e l’assessore Angela Centi hanno risposto che “questa scelta è dettata da due motivi, il primo riguarda il legame territoriale con la scuola, l’altro dal fatto che diversamente non sarebbe possibile sostenere questo tipo di agevolazioni”. La mozione è stata respinta.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa