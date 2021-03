Cade da 6 metri in un ex magazzino ad Arezzo, 14enne in codice rosso

Questo pomeriggio un ragazzino di 14 anni è caduto da sei metri di altezza all'interno di un magazzino dismesso, ed è stato portato in codice rosso a Careggi. È successo intorno alle 16.30 all'interno di un ex magazzino ad Arezzo. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il 14enne sarebbe entrato con due coetanei, probabilmente per giocare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Date le fratture riportate dal 14enne, i sanitari hanno deciso il trasporto a Careggi con l'elisoccorso Pegaso.