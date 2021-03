Carmignano aderisce a Cittadino Informato, l'app per la Protezione Civile

Il Comune di Carmignano ha aderito alla piattaforma Cittadino Informato, una webgis che Anci Toscana ha messo a disposizione di tutti gli enti locali, in collaborazione con Regione Toscana, per comunicare alla popolazione non soltanto gli stati di allerta in corso, ma anche i principali contenuti del Piano di Protezione Civile Comunale. La piattaforma è fornita sotto forma di app e di sito internet. Quindi ogni cittadino può scaricare gratuitamente la app dai market Apple e Android, e tenersi aggiornato sugli stati di allerta nel nostro territorio e nel resto della regione e non solo. Anzi, i veri punti di forza sono due. Il primo è che grazie alla collaborazione con la Regione, saranno divulgate informazioni sia su aree a rischio e zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale, sia sui comportamenti da tenere per ogni tipologia di rischio. E il secondo è che le amministrazioni comunali potranno inviare segnalazioni o avvisi anche di generica pubblica utilità, comprese quelle relative ai Consorzi di Bonifica e alle aziende del servizio idrico integrato.

“Siamo veramente orgogliosi di poter fornire ai nostri cittadini un servizio così utile e allo stesso tempo semplice da usare – spiegano il Sindaco Edoardo Prestanti e l’Assessore alla Protezione Civile Stella Spinelli -. La diffusione della Cultura di Protezione Civile è da sempre la nostra priorità e continueremo a investirci risorse ed energie per il benessere e la sicurezza di tutti”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa