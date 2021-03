Centro Virgilio Sieni e Fondazione Cr Firenze promuovono un bando per la danza: come partecipare

Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze promuovono un bando a sostegno della danza e delle arti performative che intende coinvolgere un ampio raggio di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo: artiste e artisti, coreografe e coreografi, compagnie, collettivi, centri culturali, ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti, operatrici e operatori culturali.

‘’La Fondazione CR Firenze – dichiara il Direttore Gabriele Gori - sostiene da anni e con grande impegno le esperienze artistiche e progettuali della Compagnia Virgilio Sieni e il bando si inserisce in questo lungo cammino di collaborazione. In questa occasione oltre a sostenere tutto il progetto, sono destinate delle risorse alle Compagnie e ai Centri culturali toscani perché riteniamo sia importante aiutare questo settore che ha sofferto e sta ancora soffrendo moltissimo per gli effetti dovuti alla pandemia’’.

“Il Centro Nazionale di Produzione della Danza - afferma Virgilio Sieni – in una fase storica così complessa e difficile per il settore spettacolo dal vivo e i suoi lavoratori/lavoratrici e operatori/operatrici, sceglie di destinare un importante contributo a sostegno della danza italiana e dei linguaggi del corpo attraverso questo Bando che si rivolge in maniera diversificata e articolata a progetti/soggetti/strutture attivi e sensibili nel contesto dell’arte performativa e le sue declinazioni, con particolare attenzione alla rigenerazione e cura del territorio, dello spazio urbano e del senso di comunità.”

Il Bando Abitante nella sua articolazione vuole stimolare la costruzione di contesti artistici che possano rispondere all’esigenza di reidentificazione comunitaria degli spazi pubblici, favorendo l’incontro tra pratica artistica e patrimonio territoriale e ridefinendo la reciprocità tra corpo e luogo, tra individuo e collettività. Cogliere le peculiarità del paesaggio, riconoscendo la chiave della ricerca contemporanea nel senso dell’abitare e del costruire la comunità, è il proposito su cui fondare un disegno territoriale per la coevoluzione di esperienze nel campo della danza sul concetto di residenza e ascolto del territorio.

Obiettivo è sostenere progetti artistici in un'azione complessa e diversificata, volta a dare un segnale concreto e positivo per operare nel settore della produzione culturale e dello spettacolo dal vivo.

Sostenere significa creare le condizioni per salvare e stimolare percorsi di ricerca e progettualità innovativi e flessibili nei quali l’artista, oltre al processo di creazione, si predispone ad articolare il suo agire in relazione al territorio, rispondendo in modo critico e creativo alle attuali sfide sociali, politiche, economiche ed ecologiche.

La prospettiva è dare nuove opportunità a lavoratrici e lavoratori che operano nell’ambito della produzione e progettazione della danza e dei linguaggi del corpo, attraverso 7 modalità di partecipazione: il Bando assegna premi di sostegno alla produzione, residenze artistiche, creazioni site specific, progetti di formazione e trasmissione, interventi di ricerca e collaborazione, borse di studio per giovani danzatori.

Le proposte progettuali e le offerte lavorative potranno essere inserite all’interno della programmazione e degli spazi del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni: Cango, Festival Cantieri Culturali Firenze e Pia Palazzina Indiano Arte, ampi contenitori di sviluppo e innovazione artistica, fondati sui linguaggi del corpo, sull’ascolto del paesaggio, sulla frequentazione degli spazi urbani e sulla condivisione e partecipazione dei cittadini, in un processo di tessitura sensibile e collettiva del territorio.

Informazioni dettagliate e testo integrale del Bando su www.virgiliosieni.it.

Azioni del bando

1. SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE | Cango (2 POSIZIONI)

2. RESIDENZE ARTISTICHE SITE SPECIFIC | Cantieri Culturali Firenze (13 POSIZIONI)

3. RESIDENZE ARTISTICHE | PIA Palazzina Indiano Arte (6 POSIZIONI)

4. SOSTEGNO A COMPAGNIE E CENTRI CULTURALI TOSCANI (9 POSIZIONI)

5. RICERCATRICI/RICERCATORI | Cantieri Culturali Firenze (5 POSIZIONI)

6. CURATRICI/CURATORI ARTISTICI NEI PROCESSI TERRITORIALI | Cantieri Culturali Firenze (5 POSIZIONI)

7. BORSA DI STUDIO PER GIOVANISSIMI DANZATRICI / DANZATORI (20 POSIZIONI)

Il Bando a sostegno della Produzione si rivolge a coreografe e coreografi, compagnie e collettivi italiani, senza limiti di età e non necessariamente residenti in Italia, per sviluppare un progetto originale da presentare in prima assoluta negli spazi di Cango Cantieri Goldonetta all’interno della programmazione “La democrazia del corpo” entro dicembre 2022.

Il Bando Residenze Artistiche site specific si rivolge ad artisti e collettivi, senza limiti di età e non necessariamente residenti in Italia, che intendano sviluppare progetti artistici in connessione col territorio e le sue caratteristiche geografiche, urbanistiche, sociali, storiche, con un’attenzione alla rigenerazione e cura dello spazio urbano. Le residenze, finalizzate alla creazione di performance originali, si inseriranno nel Festival Cantieri Culturali Firenze (28 giugno>9 luglio 2021) che coinvolge il Quartiere 4 e in particolare ‘Isolotto Vecchio’.

Il Bando Residenze Artistiche si rivolge a coreografe/i e coreografi, danzatrici e danzatori, compagnie e collettivi, senza limiti di età e non necessariamente residenti in Italia, che operano nel settore delle arti performative con un’attenzione alla multidisciplinarità. I progetti artistici e di ricerca investiranno gli spazi di PIA Palazzina Indiano Arte, nel Parco monumentale delle Cascine di Firenze, un centro dedicato alla relazione tra gesto, paesaggio, corpo, natura, territorio.

Il Bando per Compagnie e Centri Culturali toscani si rivolge a realtà con un progetto di produzione, formazione e/o promozione nell’ambito della danza e arti performative, residenti e attive in Toscana. Il progetto potrà essere inserito, entro dicembre 2022, nella programmazione del Centro Nazionale di Produzione: La Democrazia del corpo/Cango, Festival Cantieri Culturali Firenze, Pia Palazzina Indiano Arte.

Il Bando per ricercatrici e ricercatori si rivolge a laureati, laureandi, critici, studiosi, senza limiti di età, interessati alla rigenerazione del territorio in relazione alle pratiche artistiche, performative e partecipative. Sarà creato un gruppo di ricerca per un’esperienza sul campo nell’ambito del Festival Cantieri Culturali. Il lavoro di indagine e documentazione confluirà in una pubblicazione digitale collettiva per la collana Arti Performative e Città, diretta da Virgilio Sieni, Sabrina Tosi Cambini e a cura di Fondazione Michelucci.

Il Bando per curatrici e curatori artistici nei processi territoriali si rivolge a operatrici e operatori culturali, laureandi e laureati in discipline artistiche, scienze umane e sociali, geografiche e urbanistiche, senza limiti di età, che intendano partecipare operativamente al festival Cantieri Culturali Firenze. Le figure selezionate saranno coinvolte come responsabili a supportare degli artisti in residenza, seguendo l’organizzazione, la logistica, la mediazione e il monitoraggio delle azioni del Festival.

Il Bando per giovanissimi danzatrici e danzatori si rivolge alle future generazioni di artisti offrendo borse di studio a studentesse/studenti di età compresa tra i 14 e i 22 anni, domiciliati a Firenze, che frequentano un corso di formazione professionale nell’ambito della danza contemporanea nelle scuole dell’area fiorentina.

Scadenza presentazione domande: domenica 18 aprile 2021

· Documentazione richiesta, modalità domanda, norme generali: www.virgiliosieni.it

· Comunicazione elenco dei progetti/candidati ammessi: venerdì 30 aprile 2021

Le proposte saranno esaminate da una Commissione composta da membri designati dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e da Fondazione CR Firenze.

Fondazione CR Firenze investe 80.000 € sul totale e il suo contributo servirà a finanziare la linea sostegno a compagnie e centri culturali toscani.

I promotori

Il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, promotore di forme di sostegno a numerosi artisti nel corso degli anni, proietta le progettualità verso la costruzione di una polis culturale, fondata sulla relazione tra i linguaggi contemporanei, la natura del territorio e la dimensione interdisciplinare del costruire e dell’abitare. Le attività del Centro si diramano attraverso tre luoghi della città di Firenze: Cango/La Democrazia del corpo, Pia Palazzina Indiano Arte e Galleria Isolotto/Cantieri Culturali Firenze.

La Fondazione CR Firenze promuove da anni lo sviluppo economico, culturale e sociale del proprio territorio di intervento attraverso il sostegno ad attività e progetti a favore della diffusione della cultura e dell’arte, della conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, e promuove altresì la ricerca scientifica, la formazione giovanile, l’associazionismo filantropico e il volontariato.

Fonte: Ufficio stampa