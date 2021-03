Chiusi i servizi educativi e per l'infanzia nel Cuoio: respinta richiesta dei sindaci

Niente da fare per i servizi educativi e per l'infanzia: da lunedì prossimo 15 marzo nei Comuni del Comprensorio del Cuoio (Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Val d'Arno, San Miniato e Santa Croce sull'Arno) rimarranno chiusi, come in tutti i comuni inseriti in zona rossa dall'odierna ordinanza della Regione Toscana. I sindaci dei cinque comuni avevano chiesto al governatore Eugenio Giani di concedere la possibilità di lasciare aperti questi servizi così importanti per i bambini e per le famiglie.

"Il Presidente Giani - commentano i primi cittadini - si è fatto portavoce delle nostre istanze presso l'Avvocatura regionale che però, purtroppo, ha dichiarato incompatibile l'apertura di questi servizi con la zona rossa. Quindi a malincuore dobbiamo accettare questa decisione, e rispettare le ordinanze regionali e ministeriali, pur consapevoli delle difficoltà che questo creerà alle famiglie. Speriamo che i numeri che oggi ci vedono inesorabilmente in zona rossa possano migliorare rapidamente e far in modo che molti servizi, al pari degli esercizi commerciali, possano riprendere quanto prima le loro attività".

Fonte: Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Val d'Arno, San Miniato e Santa Croce sull'Arno