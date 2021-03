Contagi Empolese Valdelsa, il punto: Montelupo chiede lo screening, Certaldo a rischio

Nella serata di ieri, dopo l'annuncio della zona rossa per il comprensorio del cuoio, i sindaci dell'Empolese Valdelsa hanno aggiornato i loro cittadini sul rischio contagi comune per comune. Degli 11 comuni, solo Fucecchio rientra nell'area della zona rossa. Ma c'è apprensione anche per altri territori con il numero di contagi sull'orlo dei 250/100mila abitanti. Vediamo quanto affermato dai sindaci sulle loro pagine Facebook

Barnini: "Empoli non è da zona rossa, 4 classi in quarantena"

La Toscana rimane in zona arancione anche per la prossima settimana ma aumentano i comuni e le province che andranno in zona rossa. Empoli non è al momento tra questi.

Tra i residenti a Empoli ad oggi ci sono 228 casi positivi e 4 classi in quarantena su una popolazione scolastica totale di circa 10.000 individui ( dai nidi alle scuole superiori). La situazione dell'ospedale è preoccupante, troppi i ricoverati e poche le dimissioni, crescono anche quelli in terapia intensiva.

Dobbiamo quindi mantenere alta l'attenzione e accettare l'idea che questa lunga guerra non è ancora finita e che se sarà necessario dovremo tornare in zona rossa. Aspettiamo ciascuno il nostro turno per essere vaccinati e quando arriverà facciamo il nostro dovere di cittadini.

Masetti: "Montelupo resta in arancione, valutiamo lo screening di massa"

Mi sono appena consultato con il Presidente Eugenio Giani e abbiamo concordato la conferma della zona arancione per Montelupo. I dati che ci riguardano sono al limite e ci è sembrata per il momento la decisione migliore.

I dati statistici mostrano che la fascia di popolazione maggiormente colpita non è quella scolastica. Questa decisione non significa che il problema sia assente e che si possa cantare vittoria, tutt'altro. Siamo al limite, ripeto, e ognuno di noi deve essere responsabile per sé e per gli altri, comportandosi in modo corretto.

[...]Vi informo che a breve firmerò un'ordinanza che conterrà misure locali di contrasto ai contagi, chiedo per questo a tutti voi quel senso civico che per taluni latita irresponsabilmente. Ho chiesto inoltre al Presidente di valutare l'opportunità di eseguire uno screening di massa anche nel nostro comune. Stasera alle 19 vi aspetto alla diretta così ne parliamo.

Falorni: "Castelfiorentino sotto soglia, 2 classi in quarantena"

Oggi a Castelfiorentino si sono registrati 13 casi. Nonostante il numero giornaliero alto, su base settimanale l’indice comunale mi risulta omferopreal valore di 250 casi per 100.000 abitanti, ed è anche inferiore di 3 unità alla scorsa settimana sul periodo lunedì-venerdì. In questo momento risultano in quarantena due classi fra Istituto Comprensivo e Istituto Enriques.

Cucini: "Certaldo in forse"

Ancora non sappiamo se il nostro territorio resterà in zona arancione o passerà in zona rossa. La decisione sarà presa nella giornata di sabato 13 marzo.

Lo ha comunicato il presidente della Regione, Eugenio Giani, spiegando che la Toscana resta arancione ma che ci sono alcune aree in rosso mentre altri comuni ancora richiedono un supplemento di valutazione Fra questi ultimi ci sono anche, per l'Empolese Valdelsa, Certaldo, Montelupo Fiorentino e Vinci

Mugnaini: "Montespertoli sotto soglia"

La Toscana rimarrà in zona arancione anche per la prossima settimana con alcuni territori che invece saranno zona rossa.

Tra questi territori ci sono i comuni della zona del cuoio (Fucecchio, Santa Croce, Montopoli, San Miniato e Castelfranco) che fanno parte del nostro distretto sanitario.

Montespertoli ad oggi è sotto la soglia per essere definita zona rossa, merito della rinnovata grande attenzione che stiamo mettendo da una settimana a questa parte.

Il nostro limite per non superare questa soglia è di 33 nuovi positivi negli ultimi sette giorni.

Nell'ultima settimana siamo passati dal numero di 50 nuovi positivi al numero di 28 nuovi positivi negli ultimi sette giorni.

Abbiamo una sola classe della scuola primaria in quarantena e meno di 100 concittadini in quarantena per contattato stretto.

Abbiamo migliorato tutti i nostri dati e vi ringrazio.

Campinoti: "Gambassi Terme in arancione, valuteremo scelte di area"

Per il momento restiamo arancioni e questa sarebbe la nostra condizione per la prossima settimana.

C'è un solo comune dell'Empolese Valdelsa che passa direttamente in rosso con i comuni del cuoio: Fucecchio.

Poi, sempre dell’Empolese-Valdelsa alcuni comuni "sub iudice" di cui si saprà di più domani.

Fra questi non c'è Gambassi Terme ma valuteremo insieme agli altri sindaci eventuali scelte di area.

Pomponi: "Riunione con Giani per allargamento eventuale della zona rossa"

In queste ore il Presidente Eugenio Giani avrà una riunione con i sindaci di altri comuni con un indice di contagio elevato per un eventuale allargamento della zona rossa in altri comuni.

Per quanto riguarda l’Empolese Valdelsa, il comune di Fucecchio entrerà nella zona rossa del Comprensorio del cuoio, mentre per i comuni di Certaldo, Montelupo e Vinci sarà fatta una valutazione nelle prossime ore (inizialmente per errore era stato inserito anche Castelfiorentino che invece ha un indice inferiore ai 250 casi per 100mila abitanti).

Rossetti: "Cerreto sotto soglia"

Aggiornamenti:

-I positivi al Covid nel nostro comune sono saliti a 88. Alcune persone sono ricoverate e faccio a loro un grande incoraggiamento. Possiate sentire la forza che vi arriva anche da tutta Cerreto in modo che non vi sentiate soli!

- Il presidente della Regione Eugenio Giani conferma che la Toscana sarà zona arancione anche la prossima settimana.

- Sulla base delle disposizioni contenute nell'ultimo DPCM dobbiamo considerare su base settimanale il valore in proporzione di 250 casi su 100.000 abitanti. Cerreto è al momento al di sotto, per questo non passiamo a zona rossa.

- La situazione che mi preoccupa è la pressione sugli ospedali. Nonostante le restrizioni, i ricoveri sono molti. Deve essere considerata con attenzione questa cosa.