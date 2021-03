Nel primo pomeriggio di oggi a Empoli in zona Ponzano, la cucina di un'abitazione al secondo piano di una palazzina ha preso fuoco. Sul posto, in via Giovanni da Verrazzano, sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli con autoscala.

Da quanto si apprende l'incendio, scaturito dalla cucina, è stato estinto velocemente. Presenti anche la polizia e i sanitari del 118. Non risultano danni a persone, solamente alla cucina dell'abitazione.