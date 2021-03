Cuoio e sanità, Lega San Miniato: "Ospedali pisani tra i migliori del mondo"

Dal 2016 le ASL toscane sono state ridotte a tre, “Toscana Centro” che fa capo a Firenze, “Toscana N-O” che fa capo a Pisa, la terza “Toscana S-E” che fa capo a Siena.

All’epoca si accese un dibattito, per la verità svolto molto in sordina e senza un coinvolgimento dei cittadini, per definire in quale delle tre ASL sarebbe stato opportuno collocare il Comprensorio del Cuoio. Una discussione che ai più apparve quasi inutile, data la collocazione in provincia di Pisa del Comprensorio e considerata altresì la facilità di collegamento e accesso per i suoi abitanti alle strutture sanitarie pisane raggiungibili facilmente e rapidamente tramite la FI-PI-LI. Facilitazione logistica esaltata dalla presenza di complessi sanitari ubicati in unico luogo e comprensivi di ogni ramo sanitario. Il compito di individuare quale ASL avrebbe dovuto accogliere il Comprensorio del cuoio sembrava ulteriormente agevolato dal fatto che, oltre alla naturale collocazione logistica e amministrativa del Comprensorio nella sfera pisana, tale scelta avrebbe garantito ai cittadini la possibilità di usufruire di servizi sanitari di assoluta eccellenza.

Nonostante numerosi e validi elementi facessero ritenere opportuna la scelta dell’area pisana, la decisione fu diversa e gran parte dei Comuni del Comprensorio del cuoio furono collocati nella ASL Toscana centro che fa riferimento a Firenze ed Empoli. I cittadini del Comprensorio del cuoio saranno felici di apprendere che una recente indagine condotta dal settimanale statunitense Newsweek ha consentito di stilare la classifica dei migliori 2000 ospedali del mondo la “world’s best hospital” con una sezione dedicata all’Italia nella quale l’Ospedale di Pisa risulta il primo ospedale della Toscana e l’Ospedale di Pontedera si classifica per due anni consecutivi intorno al 75esimo posto.

Fonte: Sezione Lega – San Miniato