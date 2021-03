Dentiera smarrita cerca il suo padrone, l'annuncio insolito da Montelupo

Capita di smarrire molte cose, di appoggiarle per un attimo da qualche parte e di dimenticarsele. Quante volte infatti ci accorgiamo di non avere più con noi mazzi di chiavi, cellulare, portafoglio o oggetti di uso comune? spesso però in aiuto arrivano i social, grazie anche ai gruppi territoriali che possono far ritrovare il proprio effetto personale smarrito. Le foto degli utenti che ritrovano l'oggetto andato perso hanno la capacità in alcuni casi di arrivare fino al proprietario, o a qualcuno che può conoscerlo ed avvisarlo. Ma un caso così curioso è difficile da trovare.

Oggi, proprio su facebook, un oggetto insolito cerca il suo padrone. L'avviso, pubblicato sulla pagina 'sei di Montelupo se...' riguarda una delle due parti che compongono una dentiera. La notizia potrebbe far sorridere ma c'è qualcuno, a Montelupo e dintorni, che potrebbe aver perso parte dei denti e che ne sarà in cerca.

L'appello pubblicato da un utente, per rintracciare il proprietario, ritrae la parte della protesi dentaria ritrovata sulla pista ciclabile della Pesa, appoggiata su un masso. L'annuncio, che ha provocato anche qualche reazione divertita, potrà forse essere d'aiuto allo sfortunato che probabilmente stasera avrà difficoltà a cenare o dovrà recarsi presto dal suo dentista di fiducia.