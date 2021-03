Dicomano, sindaco chiude parco dell'Albereta: ordinanza anti assembramento

Con un'ordinanza il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore ha disposto la chiusura del parco dell'Albereta per evitare assembramenti, soprattutto dopo ritrovi di gruppi giovanili indisciplinati. L'area verde resterà chiusa dalle 13 alle 22 nei giorni feriali e sarà off limits nel fine settimana.

Afferma il sindaco Stefano Passiatore: "Questa mattina ho sentito il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che mi ha comunicato che il Comune di Dicomano risulta poco sopra il limite indicato dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. In ragione del valore di pochissimo superiore e dei pochi contagi fra i ragazzi in età scolare - sottolinea -, abbiamo convenuto di non intervenire sulle scuole ma di cercare altre azioni per limitare la diffusione del contagio. Lo dobbiamo proprio ai ragazzi per evitare che al prossimo controllo si debbano chiudere le scuole. Per questo motivo - spiega - oggi pomeriggio ho firmato un'ordinanza che chiude in determinate fasce orario il Parco dell'Albereta, dopo numerose segnalazioni".

Nei prossimi giorni, precisa il sindaco, si farà il punto della situazione per valutare eventuali ulteriori provvedimenti e divieti.

Fonte: Comune di Dicomano - Ufficio stampa