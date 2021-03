Franco Castellani è il nuovo presidente onorario della sezione Empolese-Valdelsa dell’Associazione nazionale ex deportati.

Lo ha deciso all’unanimità il consiglio direttivo nella sua prima riunione guidata dal nuovo presidente Roberto Bagnoli.

Nella prestigiosa carica succede a Sauro Cappelli, una scelta con la quale la sezione ricorda la figura di suo padre Carlo, calciatore scomparso a Gusen ed a cui è intitolato lo stadio di Empoli. Nel corso della stessa riunione sono state assegnate anche le cariche e le deleghe.

Ad affiancare Franco Castellani, vicepresidenti sono Vittorio Nencioni e Marinella Catagni, tesoriere Alberto Michelucci, segretario Sandra Maionchi, referente al tavolo tecnico di “Investire in democrazia”, Marinella Catagni, referente percorsi didattici di “Investire in democrazia” per la scuola primaria, Rossella Dei, referente per la formazione docenti, Sandra Maionchi, tesseramento e progetto di servizio civile: Nadia Frizzi, gonfaloniere, Franco Nardini, coordinamento e tesseramento Valdelsa, Nadia Meacci, progetti europei, Claudia Heimes (invitato permanente), coordinamento percorsi scolastici, Raffaele Donati, casa della Memoria Gianni Bagnoli.

Fonte: Aned Empolese Valdelsa