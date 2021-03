Impruneta sulla Cnn con il cotto della Fornace Masini

“Un’occasione unica per rilanciare l’artigianato fiorentino nel mondo e un bellissimo biglietto da visita per quando finalmente si potrà tornare a viaggiare”, così il presidente di Confartigianato Firenze, Alessandro Sorani, alla vigilia della messa in onda sulla CNN del programma della star americana Stanley Tucci “Searcing For Italy” che domani alle 21, ora statunitense, avrà come protagonisti le Fornace Masini di Impruneta. “Un grande palcoscenico per i maestri artigiani locali che valorizza al meglio il loro lavoro ed è di buon auspicio per una ripartenza”.

Il famoso attore e regista - “Il Diavolo veste Prada”, “Hunger Games”, “The Terminal”, “Shall We Dance” solo per citare alcuni film - è stato a Firenze nell'agosto del 2019 e per un intero pomeriggio è stato spettatore degli artigiani del cotto della Fornace Masini, tra i pochi rimasti a realizzare i vasi con l’antica tecnica a colombino. Tra di loro anche Tiziano Baldi, famoso anche per il suo peposo - è uno dei vincitori del Peposo day - che ha particolarmente colpito la star Usa.

"Andare in onda su un'emittente di portata come CNN è un motivo di orgoglio per me e mio padre - ha detto Costanza Masini, proprietaria dell’azienda - La CNN è una vetrina molto importante che potrebbe tramutarsi anche in opportunità di business interessanti, considerando che il nostro giro di affari è il 90% export. Ma oltre ciò, il mio augurio è che di questa occasione possa beneficiarne soprattutto il nostro territorio specialmente in questo periodo difficile in cui l 'assenza di turismo ha avuto un impatto drammatico per molte attività".

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa