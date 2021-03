Questa sera si è verificato un incidente a Uliveto Terme nel comune di Vicopisano. È successo poco dopo le 19, sulla via provinciale Vicarese. Uno scontro tra auto ha provocato tre persone ferite, tutte trasportate in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente.

Sul posto sono intervenute le pubbliche assistenze di Cascina e Pisa, la misericordia di Cascina e le forze dell'ordine.