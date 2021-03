Infortunio sul lavoro al Terrafino: danni lievi per un operaio

Questo pomeriggio, intorno alle 17, si è verificato un infortunio sul lavoro in un'azienda nella zona industriale del Terrafino, a Empoli. Da quanto si apprende un operaio, di circa 50 anni, è stato colpito vicino ad un occhio da un vetro. Non sono chiare le dinamiche dell'infortunio dovuto dal vetro che sarebbe schizzato poiché, sempre da quanto si apprende, l'uomo stava lavorando indossando tutti i dispositivi di protezione individuali, compresi gli occhiali protettivi.

L'uomo avrebbe riportato solo un leggero gonfiore intorno all'occhio colpito ma nessuna conseguenza alla vista. Intervenuta sul posto la Misericordia di San Miniato Basso che ha effettuato il trasporto all'ospedale San Giuseppe di Empoli, in codice giallo come via precauzionale.