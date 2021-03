Led nei lampioni delle frazioni di Quarrata

Sono in corso i lavori per l’installazione di nuovi punti luce ad alta efficienza energetica e a tecnologia led in quattro importanti frazioni del territorio. Si tratta di Vignole, Olmi, Montemagno e Ferruccia, dove da alcuni giorni il Comune sta lavorando per l’installazione complessiva di 23 nuovi punti luce, che andranno ad ampliare l'impianto di illuminazione pubblica già presente.

Le apparecchiature a led installate sono ad alta efficienza energetica e dotate di un alimentatore che permette di ridurre automaticamente la potenza assorbita nelle ore di funzionamento notturno, garantendo così un notevole risparmio energetico.

“Da tempo abbiamo deciso, come Amministrazione, di investire nella tecnologia led – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Gabriele Romiti –. Abbiamo già in parte convertito l’illuminazione pubblica ottenendo notevoli risparmi sia a livello economico, che di consumo energetico. Proseguiremo in questa direzione, andando anche ad intervenire con nuove installazione in aree abitate che ne sono ancora sprovviste”.

Nello specifico sono in corso di installazione 5 nuovi punti luce a Vignole, in via Di Mezzo, 7 nuovi punti luce a Ferruccia, in via Palandra, 8 punti luce a Olmi, in via Galigana e 3 punti luce nella frazione collinare di Montemagno, in via Bonaccorso da Montemagno.

L'importo complessivo stanziato per l'intervento ammonta a 57.523,10 euro, iva compresa.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa