Lezioni di pornografia in un liceo di Firenze, il preside: "Nessuna censura e vergogna"

"A scuola si deve parlare di tutto, senza vergogna e senza censura". A dirlo è il preside del liceo Marco Polo di Firenze, Ludovico Arte. Al liceo si sono tenute infatti lezioni di pornografia con l'autrice e attrice teatrale Antonella Questa e la performer Sara Brown. Ieri si è svolta la lezione: la pornografia sarebbe stata esaminata con gli studenti in modo "etico", in particolare alla luce della parità di genere, affinché la donna non sia oggetto sessuale, e sono stati affrontati i tabù con cui gli adolescenti si imbattono.

Positivo dunque il preside che ha inoltre ricordato come nella scuola abbia cercato fin da subito di "curare il benessere dei ragazzi creando un ambiente accogliente". L'iniziativa si è svolta in uno spazio che ogni mese il dirigente accorda agli studenti, e la mattina dedicata alla pornografia è stata proposta da alcune studentesse. Prima di far partire l'iniziativa, il preside si è informato sulle due ospiti, "mi sono accertato del fatto che online non si trovasse alcun video esplicito della performer".