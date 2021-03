Libri e regali per i nuovi nati del 2021 a Montaione

Sabato 13 marzo nella Sala Consiliare del Comune di Montaione il Sindaco Paolo Pomponi e l’Assessore Cristina Martini hanno consegnato ai genitori dei primi bambini nati nel 2021 un regalo appositamente scelto dall’Amministrazione per i più piccoli, il Cofanetto “Nati per leggere”, una splendida scatola contenente una serie di materiali (libri cartonati, cd musicali, opuscoli per genitori e segnalibri).

Il progetto ideato e sviluppato insieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, nell’ambito del programma nazionale “Nati per leggere”, promuove la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita e da oltre vent’anni coinvolge su tutto il territorio nazionale oltre diecimila tra operatori dei settori sociosanitari, culturali e educativi, oltre a moltissimi volontari.

Il Cofanetto racchiude un contenuto prezioso anche per i neo-genitori, informazioni e consigli utili per seguire e comprendere la crescita del proprio bambino fin dai primi mesi di vita e per iniziare con lui una relazione ricca di stimoli attraverso la sperimentazione di esperienze utili per la crescita e lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. Prima fra tutte la lettura in famiglia, una buona pratica per lo sviluppo del bambino e per il rafforzamento del legame affettivo con i familiari. Ma anche l’ascolto condiviso di musica, canti e filastrocche, per scoprire insieme nuovi suoni, giocare e muoversi ascoltando musiche differenti o addormentarsi con una ninna nanna cantata da una voce familiare.

Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente e rafforza la relazione adulto-bambino. I pediatri indicano che la lettura condivisa durante i primi 3 anni di vita è la cosa più importante che i genitori possono fare per sostenere lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino. Un bambino che riceve letture quotidiane acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di scoprire il mondo.

Il cofanetto sarà omaggiato a tutti i bambini che nasceranno da adesso in poi.

Il Sindaco Paolo Pomponi ha dichiarato: "Incontrare i neo genitori montaionesi, molti dei quali accompagnati dai loro piccoli, è stato un momento molto bello e toccante. I nostri piccolissimi neo cittadini sono il bene più prezioso di una comunità ed il loro “arrivo” merita di essere celebrato anche attraverso gesti come questo".

