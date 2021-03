Locali multati ad Arezzo, si scatena una rissa in piazza: 20 giovani identificati

Ieri sera, in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, uno scontro tra giovani è stato fermato dalla polizia municipale. Sono circa 20 i ragazzi identificati dagli agenti. Nella stessa piazza lo scorso fine settimana, furono messi a segno atti vandalici.

Alcuni giovani avrebbero iniziato una rissa dopo che, un paio di locali erano stati multati per la somministrazione di bevande. All'arrivo della polizia municipale in molti hanno provato a fuggire e gli agenti hanno potuto bloccare solo una parte dei partecipanti, i 20 giovanissimi identificati. Il comandante della polizia municipale, Aldo Poponcini, ha così commentato: "Un andamento che preoccupa e che impone controlli e attenzioni maggiori da parte nostra. L'appello è alle famiglie che vigilino soprattutto sugli orari dei ragazzi. Il nostro ospedale è al limite e si impone una riflessione su una 'movida calda' che può essere deleteria in ogni senso".