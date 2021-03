Nuovo parquet in palestra, nuovo impianto per l'Olimpia Legnaia

Inaugurato il nuovo parquet della palestra Geodetica Legnaia. Taglio del nastro, questa mattina, con l'assessore Cosimo Guccione, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, il presidente della commissione sport Marco Burgassi e Sergio Masi, presidente dell Olimpia Basket Legnaia. Presente anche Barbara Felleca consigliere comunale già presidente commissione sport Q4

“L'Amministrazione prosegue nell'impegno di rendere più belli ed efficienti gli impianti comunali – ha dichiarato l'assessore Guccione – si tratta di opere di fondamentale importanza perché permetteranno ai ragazzi del territorio di praticare sport in strutture migliori e all’avanguardia. L’augurio per tutti è che il 2021 sia l’anno dello sport, dopo le tante difficoltà vissute dal settore nel 2020”.

Alla palestra (dove, nei mesi scorsi, era stata sostituito il telo di copertura e montata la nuova illuminazione a led) i lavori si sono resi necessari perché il campo di gioco in linoleum era ormai usurato e non più in omologabile per le partite ufficiali. Quello nuovo è in parquet di legno massello di faggio con tanto di logo al centro 'Città di Firenze'. Sono stati installati anche due nuovi canestri. Il tuttoi per un investimento è di oltre 60mila euro.

“La palestra è stata realizzato nel 1987 e ora l'Olimpia Legnaia si è dotata di un impianto ristrutturato a nuovo – sottolineato il presidente della società, Sergio Masi – questo ci permetterà di rafforzare il legame tra società e quartiere per impegnare i ragazzi in un ambiente sano”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa