Pistoia resta zona rossa: le misure previste

Pistoia e provincia restano in zona rossa fino a domenica 21 marzo. Lo ha annunciato poco fa durante una conferenza stampa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che firmerà entro stasera l'ordinanza che prevede il prolungamento in questa fascia di colore per Pistoia e provincia insieme ad altri 72 Comuni della Toscana. Il provvedimento, come di consueto, potrà essere eventualmente reiterato sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.

Si ricordano le misure previste

Scuola. In base al Dpcm del 2 marzo 2021 sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

La mensa scolastica sarà disdetta automaticamente.

Spostamenti. Ogni spostamento è vietato, sia nello stesso comune che nei comuni limitrofi, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio del comune per sottoporsi allo screening eventualmente organizzato e alle vaccinazioni anti-Covid. Inoltre è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari per lo svolgimento della didattica in presenza dove permessa.

Commercio. Sono sospese tutte le attività commerciali, fatta eccezione per quelle alimentari e di prima necessità (ad esempio ottica, ferramenta, vivai, piante e fiori, articoli sportivi). Restano aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Restano sospesi i saloni di parrucchieri e barbieri, estetisti.

Mercati. Nel mercato bisettimanale che si svolge in centro storico e nei mercati di Bottegone e Fornaci potranno esercitarsi le sole attività di commercio alimentare, di vendita di piante e fiori e da parte dei produttori agricoli. Pertanto nei mercati cittadini restano aperti i banchi presenti in Piazza della Sala ed in Piazza San Francesco.

Bar e ristoranti. Le attività di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub) sono consentite solo in modalità di asporto: fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per bar e negozi di bevande al dettaglio. La consegna a domicilio è sempre consentita.

Sport. L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro con la mascherina. L'attività sportiva è consentita solo all'aperto e in forma individuale.

Biblioteca San Giorgio e Forteguerriana. I servizi nelle due biblioteche non cambiano e continuano ad essere forniti nelle modalità già in vigore. In particolare nella biblioteca San Giorgio i posti a disposizione degli studenti sono 71 al mattino e 71 nel pomeriggio per permettere le misure di distanziamento. I prestiti sono possibili solo su prenotazione attiva dalle 9 alle 19 da martedì a sabato, dalle 14 alle 19 il lunedì. Inoltre è possibile richiedere il prestito a domicilio. La caffetteria della biblioteca San Giorgio continuerà a fare l’asporto con accesso dal giardino della biblioteca. Anche per l'Archivio storico è confermato lo stesso orario su prenotazione.

Uffici demografici. Per ridurre al minimo gli accessi negli uffici, si invitano i cittadini a utilizzare il più possibile i servizi online (https://pistoia.comune-online.it) e a prendere gli appuntamenti per la carta di identità. Si ricorda che è anche possibile utilizzare il modello di autocertificazione (ad esempio per residenza e stato di famiglia). Si ricorda che gli accessi sono scaglionati e nei singoli uffici non può entrare più di una persona alla volta.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa