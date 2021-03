Questa mattina, dalle 12.00 alle 13.00, abbiamo organizzato un presidio in Piazza Santa Croce per esprimere il nostro sostegno alla risoluzione approvata dal Parlamento Europeo per la proclamazione dell'Unione europea «Zona di Libertà per le persone LGBTI».

Davide Bacarella (Coordinatore +Europa Firenze): “Difendere i diritti delle persone LGBTI significa difendere i diritti di tutti”.