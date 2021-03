Rubano un distributore di sigarette, in fiamme il furgone della fuga: indagini a Firenze

Questa notte, alla periferia sud di Firenze, è stato messo in atto il furto di un distributore di sigarette e il mezzo utilizzato per la fuga è stato incendiato. È successo circa alle 3.30 quando il ladri hanno sradicato un distributore automatico di sigarette all'esterno di una tabaccheria a Ponte a Ema, sulla via Chiantigiana. Il mezzo utilizzato per la fuga è stato ritrovato a Nave a Rovezzano, in via della Resurrezione, incendiato: la popolazione ha infatti richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un veicolo in fiamme. Sulla vicenda indaga la polizia.

Gli agenti sono intervenuti a Ponte a Ema dopo la segnalazione di rumori violenti in strada e quello di un veicolo che si era allontanato a forte velocità. Il sopralluogo della polizia ha evidenziato che il distributore automatico era stato divelto e portato via. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica.

Poco dopo è arrivata un'altra segnalazione per incendio di una vettura distante alcuni chilometri, dietro un campo sportivo nei pressi dell'Arno. Era il veicolo, un Fiat Doblò, con il quale probabilmente i ladri si erano dati alla fuga. Si tratta di un furgone rubato a Badia a Settimo nei giorni scorsi. Ritrovato anche il distributore di sigarette, a terra e scassinato, ad una decina di metri dal mezzo in fiamme. Sono in corso le indagini.