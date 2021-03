San Miniato zona rossa, Etrusca Basket sospende le attività delle giovanili e minibasket

Con il comune di San Miniato e tutto il comprensorio del cuoio in zona rossa, l'Etrusca Basket San Miniato, in comune accordo con l'amministrazione comunale sanminiatese, dispone la sospensione delle attività sportive di giovanili e minibasket per tutto il perdurare dell'attuale stato di emergenza. La sospensione è nell'ottica della maggior salvaguardia possibile della salute dei nostri tesserati e delle loro famiglie, in un quadro complicato come quello che sta vivendo in questo momento tutto il comprensorio del cuoio. La sospensione rimarrà in vigore per tutto il perdurare della zona rossa locale, con la speranza che la nostra comunità possa uscire da questa situazione nel minor tempo possibile. L'attività di screening con te poni rapidi prevista oggi è rimandata al nuovo inizio delle attività, che speriamo di poter comunicare il prima possibile.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato