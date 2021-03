Assembramenti davanti a un locale a Empoli, partono le multe

Nuove multe a Empoli per assembramenti. Stavolta sono avvenute davanti a un locale nel capoluogo comunale, tra venerdì 12 e sabato 13 marzo. Decine di giovani si sono ritrovate di fronte a un esercizio pubblico di Empoli ed è intervenuta la municipale, che ha fatto le sanzioni del caso.

A spiegare la situazione è stata Brenda Barnini, sindaca di Empoli, che ha parlato di insulti arrivati alla stessa municipale: "Se quando siamo fuori pensiamo di poter fare il nostro comodo e di fregarsene degli altri,non c'è controllo né richiamo che basta. Lo dico ai ragazzi ma anche ai genitori. Se vogliamo uscirne da questo tunnel bisogna che ognuno faccia la propria parte".

Barnini ha proseguito: "Empoli si mantiene al momento sotto la fatidica soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti e per questo non si è reso ancora obbligatorio chiudere le scuole. Mi farebbe parecchio arrabbiare arrivare al provvedimento di chiusura non perché ci siano focolai di contagio nelle classi,ma perché ci comportiamo da stupidi giovani e vecchi negli spazi pubblici come in quelli privati".

Ancora Barnini: "Ognuno può fare la propria parte senza dover arrivare a scelte drastiche comprese ordinanze di chiusura delle piazze o delle strade. Non ho intenzione di farle al momento nemmeno per i parchi e i giardini perché so bene quanto l'equilibrio tra la salute mentale e quella fisica vada salvaguardato. Ma ho bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini altrimenti non avremo scelta".