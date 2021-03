Brumotti minacciato in zona stazione a Pisa

Vittorio Brumotti è stato di nuovo minacciato in Toscana. È successo a Pisa, sotto le Logge di viale Gramsci. L'inviato di Striscia La Notizia è finito nel mirino di alcuni individui mentre era con un operatore televisivo del programma di Canale 5. Era nella città della Torre per un servizio sullo spaccio in zona stazione.

Brumotti stava raccogliendo interviste, quando si è avvicinato un gruppo di persone. Queste, poco felici della scelta del biker, lo hanno minacciato e Brumotti si è subito rivolto a polizia e guardia di finanza. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, però, il gruppetto si era già dileguato.

Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni su Striscia La Notizia. Non è la prima volta che Brumotti viene minacciato, è successo spesso e anche in Toscana: poche settimane fa è stato addirittura aggredito in un'altra piazza di spaccio, le Cascine a Firenze.