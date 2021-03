Coronavirus a Ponsacco: chiuse tre scuole. Screening di massa a via Rospicciano

Questo quanto scritto dalla Prefettura di Pisa e da Francesca Brogi, sindaco di Ponsacco: "A seguito di un caso di positività che ha riguardato un residente del palazzo di via Rospicciano nel giorno venerdì 12 marzo, in accordo con la Usl, l'Amministrazione comunale ha deciso di attivare immediatamente uno screening di massa rivolto a tutti coloro che sono venuti a contatto col caso positivo.

Dai risultati dei tamponi molecolari, eseguiti nel pomeriggio di sabato 13 marzo, è emerso un totale di 41 positivi, di cui 15 risultano bambini iscritti nelle scuole elementari e medie del nostro Comune. In ragione di ciò, vista la sensibile concentrazione di casi riguardanti il condominio di via Rospicciano, abbiamo deciso, in accordo con Prefettura e Usl, di procedere con la quarantena totale di tutti i residenti del palazzo stesso con la contestuale attivazione di uno screening di massa che sarà rivolto a tutti coloro che abitano nel complesso di via Rospicciano.

Un'altra misura di contenimento dei contagi riguarderà il nostro istituto scolastico. In ragione del coinvolgimento di complessive 10 classe delle scuole primarie Le Melorie, Fucini, Mascagni e della scuola media secondaria, è stata decisa la chiusura dei tre plessi per un periodo di giorni ancora da definire che dipenderà dall’esito dei tamponi. Contestualmente, la Usl procederà ad eseguire una campagna di tamponi che coinvolgerà tutti gli alunni di tali scuole dando priorità alle classi con i casi positivi.

La Prefettura, con l’ausilio della Questura e del Comando dei Carabinieri provinciale, darà avvio a partire da stasera ad un presidio di vigilanza e sicurezza che riguarderà l’intero stabile. Tutto ciò allo scopo di garantire la piena attuazione del regime di quarantena. Il servizio di protezione civile, provinciale e comunale, provvederà a garantire tutti i servizi di prima necessità necessari all'assistenza sanitaria e alimentare di tutti i cittadini coinvolti dal contagio.

È stato inoltre attivato un tavolo permanente in Prefettura per monitorare costantemente la situaizone".

Nel pomeriggio di oggi, il Sindaco Francesca Brogi ha attivato la COC del Comune, al fine di coordinare le attività di protezione civile e dare attuazione a tutte le ordinanze necessarie alla chiusura delle scuole e alla messa in quarantena delle persone positive e dei contatti stretti.

Il Comune rimane in zona arancione e pertanto rimangono invariate le regole stabilite per suddetta area. La tempestività dei controlli effettuati ci permette di dire che la situazione è pienamente sotto controllo: "Abbiamo attuato tutte le prescrizioni della Usl e messo in campo tutte le azioni necessarie a garantire la massima sicurezza. L'impegno assunto dal prefetto di garantire il presidio dell'area di via Rospicciano, mediante l'utilizzo delle forze dell'ordine per tutta la durata del regime di quarantena, ci consentirà la piena osservanza delle norme di sicurezza".

Il Prefetto ha disposto i necessari servizi di vigilanza per garantire la piena osservanza delle norme di sicurezza, demandandone al Questore l’attuazione nelle modalità operative più efficaci.