Coronavirus, 20 sanzioni in un giorno a San Miniato

Venti persone sono state multate a San Miniato nella giornata di oggi, domenica 14 marzo. Tutte erano nel Comune della Rocca senza motivo, venendo da fuori dal territorio comunale. Ben venti persone, dunque, hanno violato le norme anti-contagio da Covid-19.

A darne notizia è stato il sindaco Simone Giglioli a poche ore dall'ufficialità della zona rossa per San Miniato. "Oggi ultima domenica arancione, purtroppo ancora c'è chi non ha compreso - ha scritto Giglioli - . Anche oggi 22 positivi. Siamo stabilmente sopra venti, è inutile che vi dica che sono troppi e che la decisione di diventare zona rossa, è una decisione presa in base a dati reali. Da questa sera, appunto, alla mezzanotte diventeremo zona rossa. Sacrifici importanti, spero che tutti collaborino facendo la propria parte".