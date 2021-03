Difesa del suolo, dalla Regione più di 2 milioni per il Pistoiese

La Regione Toscana ha redatto il “Documento Operativo per la difesa del Suolo 2021” e, su di un totale di 21 milioni di euro che sono stati previsti da investire nel prossimo triennio 2021-2023, 2 milioni e 600 mila (per la precisione 2.598.997,62 euro) riguardano la nostra provincia.

«Questi fondi – ha affermato la consigliera regionale del Pd, Federica Fratoni – rientrano in un percorso oramai consolidato da parte della Regione Toscana che ha preso il via, sin dal 2013, andando ad individuare in maniera continuativa le esigenze di tutto il territorio per mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico con l’aspetto fondamentale che si tratta di un processo che vede il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti: Comuni, Province, Consorzi di Bonifica e gli Uffici del Genio Civile. Avendo vissuto questi passaggi anche da assessore, ritengo che si tratti di risorse importanti che serviranno per superare alcune criticità emerse nel corso del tempo sapendo quella che è la fragilità del territorio pistoiese».

Ci sono due tipologie di interventi: i più cospicui riguardano opere che saranno realizzate da Comuni e Province mentre, per gli ultimi due casi menzionati, si tratta di investimenti per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica. Questo l’elenco completo per quanto riguarda la provincia di Pistoia.

Consolidamento del centro storico di Cutigliano (Comune Abetone Cutigliano): 821.120 euro

Intervento necessario al consolidamento della frana di valle sulla strada comunale Taviano – Caviana in località Pianaccio (Comune di Sambuca Pistoiese): 276.210 euro

Stabilizzazione della sede viaria in tre punti dissestati della SP29 “Colligiana (Provincia di Pistoia): 796.667,62 euro

Lavori eliminazione guado e sistemazione idraulica Torrente Settola presso via Croce di Vizzano (Comune di Montale): 275.000 euro

Impianto pompaggio della Senice, sgrigliatore ed opere complementari: 250.000 euro

Manutenzione straordinaria del Fiume Pescia di Pescia, località Pesciamorta: 180.000 euro

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa