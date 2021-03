Ha preso fuoco un tetto a Vigneta (Casola in Lunigiana) alle 10 di oggi, domenica 14 marzo. Non ci sono feriti, ma si registrano gravi danni a un edificio di tre piani. Gli abitanti sono stati tutti evacuati ed è stata dichiarata l'inagibilità dell'interno stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Massa. Non si conoscono ancora le cause del rogo.