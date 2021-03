Partiti i lavori di recupero all'Ippodromo Caprilli

Sono iniziati ieri, sabato 13 marzo, gli interventi di recupero e ripristino funzionale dell’Ippodromo Caprilli di Livorno. Per l’occasione il sindaco Luca Salvetti ha effettuato un sopralluogo e illustrato i lavori che saranno effettuati nei prossimi mesi.

“L’intervento è iniziato adesso – ha specificato il sindaco Salvetti - con l’obiettivo di fare sei riunioni di corse la prossima estate, per le quali il Ministero ci ha già assicurato un importante finanziamento. Poi procederemo tenendo aperto l’ippodromo con un bando per la gestione provvisoria fino a decidere quale progettualità possa garantire la vita e l’attività di questa struttura nel futuro più a lunga scadenza. L’intervento prevede un investimento di 2 milioni e 300 mila euro e proprio durante l’ultima seduta del Consiglio comunale è stata approvata la variazione di bilancio per i lavori che riguarderanno il verde, il ripristino della pista, la parte impiantistica, le sale giuria e stampa e tante altre strutture. Purtroppo in questi 5 anni, da quando l’ippodromo è stato chiuso, le strutture sono state vandalizzate e molti materiali sono stati rubati. Il cronoprogramma è serratissimo e gli uffici comunali sono sotto pressione per terminare gli interventi entro il mese di luglio 2021”.

Il Sindaco ha proseguito ricordando che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha molto a cuore l’apertura dell’Ippodromo livornese, tant’è vero che proprio questa mattina il Direttore Generale del Mipaaf, Oreste Gerini, è stato in visita al Caprilli.

“Altro discorso riguarda la progettualità a lunga scadenza – ha aggiunto il sindaco Salvetti – Stanno arrivando progetti interessanti che Giunta e Consiglio comunale valuteranno. Ora siamo nella fase in cui i progetti hanno caratteristiche diverse, dall’impianto sportivo per surf, allo stadio equestre con attività tutte inerenti all’ippica. L’aspetto importante è che è iniziato il percorso che porterà alla riapertura dell’Ippodromo Caprilli, patrimonio di pregio per la città e tanto caro ai livornesi.”

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa