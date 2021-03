Scomparso Raoul Casadei, il ricordo dalla Valdinievole

Il Covid si è portato via anche Raoul Casadei, figura leggendaria della musica italiana. La notizia è stata appresa con sgomento anche in Valdinievole dove il 'Maestro' era molto conosciuto, apprezzato e amato. Diventato popolarissimo a livello nazionale a partire dagli anni '70, era stato molto conteso dalle grandi strutture dello spettacolo che caratterizzavano, a quei tempi, la Valdinievole: a Montecatini Terme il Kursaal e a Chiesina Uzzanese il Don Carlos e il Concorde. Non passava stagione che con la sua grande orchestra spettacolo non facesse tappa in questi mitici locali, regalando serate indimenticabili. Per avere più volte in una stagione la sua grande orchestra, al Kursaal di Montecatini Terme l'indimenticabile Inigo Cortesi dette vita al festival del liscio le cui serate erano sempre contraddistinte dal tutto esaurito.

Sul finire degli anni '90, Raoul Casadei fece un accordo esclusivo con i gestori degli spettacoli delle terme di Montecatini e per diversi anni la sua orchestra si esibì solo alla Torretta di pomeriggio e al teatro Verdi alla sera. Durante una stagione termale, l'orchestra italiana di Raoul Casadei faceva tappa in città anche 6-7 volte ed era sempre un successo annunciato.