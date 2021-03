Spaccio e documenti falsi, in manette 27enne in Valdarno

Un 27enne è stato arrestato per spaccio di droga e detenzione di documenti falsi a Montevarchi. I carabinieri hanno messo in manette il giovane, di origini nigeriane, dopo aver seguito l'attività di spaccio che aveva messo in piedi in zona stazione.

Ieri, sabato 13 marzo, i militari sono entrati in azione in un giardino in quell'area. Hanno visto il malvivente che scambiava una dose - di eroina, si è scoperto dopo - per una somma di denaro e sono intervenuti bloccando pusher e acquirente. I carabinieri hanno quindi perquisito casa del 27enne, trovando una falsa carta d'identità.

La droga e il documento falso sono stati sequestrati, in vista di essere sottoposti l’una alle previste analisi chimiche e l’altro agli accertamenti mirati ad individuarne le origini della contraffazione. L’acquirente della dose di eroina, un cittadino di origini egiziane, è stato segnalato all’autorità amministrativa per l’uso personale di sostanze stupefacenti.