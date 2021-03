Coronavirus, test rapidi Covid alla Farmacia del Cep

Martedì 16 marzo sarà possibile eseguire i test rapidi per il Covid-19 presso la Farmacia Comunale n. 4 al Cep in piazzale Donatello. Farmacie Comunali di Pisa mette a disposizione di tutti i cittadini un servizio specifico: sarà posizionato un camper fuori dalla Farmacia dove sarà possibile svolgere sia tamponi rapidi che test sierologici, grazie al servizio offerto da Poli Pain Clinic, soggetto accreditato per effettuare test diagonostici rapidi per il Covid-19.

I cittadini interessati dovranno prenotare l'appuntamento, telefonando alla Farmacia n. 4 da lunedì 15 e i test saranno eseguiti martedì 16 marzo negli orari 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00. Per i possessori di Farmacard i test verranno rilasciati al prezzo calmierato di 10 euro. Si ricorda che la Farmacard può essere attivata da tutti i cittadini in maniera gratuita, presso tutte le Farmacie Comunali di Pisa.

“Come già mostrato con la distribuzione gratuita di mascherine – dichiara l'Amministratore Andrea Porcaro D'Ambrosio - Farmacie Comunali di Pisa continua a essere in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. In questo momento di nuova crescita della diffusione dei contagi, diamo il nostro contributo in favore della comunità pisana proponendo uno screening della popolazione, attraverso la possibilità di eseguire i tamponi a prezzo politico. Il servizio, che viene effettuato nella Farmacia del Cep ed è rivolto a tutti i cittadini, si svolgerà nella giornata di martedì 16 marzo in via sperimentale, in attesa che il progetto della Regione Toscana entri e regime. Un servizio nuovo che fa sicuramente parte della mission della partecipata del Comune di Pisa, che è quella di dare risposte alla cittadinanza in termini di assistenza e di servizio.”

“Questa è la prima vera occasione di avvicinamento al progetto di farmacia dei servizi e al cambio di paradigma della professione - spiega il Direttore della Farmacia n. 4 Francesco Lorenzini - che nei prossimi anni vedrà sviluppare tutta una nuova serie di competenze, che ci proietteranno in un futuro di protagonismo nella gestione della sanità territoriale. Un percorso importante che si innesta perfettamente nella missione di farmacie pubbliche quale presidio del territorio e servizio di prossimità alla comunità dei cittadini, in particolare modo ai nostri residenti del quartiere del CEP, del quale ci onoriamo di essere punto di riferimento per un'assistenza continua."

Per accedere al servizio martedì 16 marzo, dopo aver effettuato la prenotazione alla Farmacia n. 4 telefonando al numero 050.532316 e aver ricevuto l'appuntamento, l'utente dovrà per prima cosa recarsi alla Farmacia in piazzale Donatello 16, per identificarsi e pagare il servizio. Quindi dovrà sanificarsi le mani, misurarsi la temperatura e poi recarsi al camper subito fuori della Farmacia, dove verrà informato sulla metodica degli esami rapidi eseguiti, rilascerà il consenso e i dati personali per le comunicazioni. Una volta effettuato il test, che può essere a scelta tra tampone rapido e test sierologico (a seconda delle necessità e sotto consiglio di medico e infermiere che svolgono il test), il personale sanitario rilascerà il risultato a distanza di 15 minuti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa