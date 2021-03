Anche il Comune di Pontassieve rilascia lo Spid

Da oggi, 15 marzo, il Comune di Pontassieve offrirà ai cittadini la possibilità di ottenere un account SPID presso l’URP (ufficio relazioni con il pubblico), tramite credenziali rilasciate dall’Agenzia Lepida ID. Il servizio sarà svolto su appuntamento da prenotarsi alla pagina https://agenda.ucvv.it/date_pontassieve/

SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale) e` il sistema di autenticazione personale che permette ai cittadini di accedere da computer, tablet o smartphone ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. L’identità SPID e` costituita da credenziali che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.

Presso lo sportello del Comune di Pontassieve sarà possibile non soltanto effettuare l’identificazione delle persone fisiche tramite procedura de visu - attività propedeutica al rilascio dell’identità digitale SPID effettuato tramite https://id.lepida.it/lepidaid/registra?1 – ma poter effettuare il rilascio delle credenziali SPID con la procedura assistita guidata da un operatore di sportello, un’operazione, quest’ultima, che permette di poter svolgere completamente l’operazione all’interno dello stesso appuntamento.

Per avere lo SPID occorrerà far riconoscere la propria identità presentando un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida o passaporto, in corso di validità). Non sono ammesse copie o immagini, i documenti devono essere obbligatoriamente prodotti in originale e la tessera sanitaria originale in corso di validità. Oltre a questo si ricorda di avere con sé il proprio cellulare e un indirizzo e-mail personale al quale si riceverà un messaggio contenente le istruzioni per l’attivazione delle credenziali SPID.

“Questo nuovo servizio - dichiara l’Assessore all’Innovazione ed alla Digitalizzazione Mattia Cresci - fa parte del percorso di digitalizzazione che come Amministrazione stiamo portando avanti da tempo per rendere il Comune sempre più al passo con le esigenze di cittadini ed imprese rendendo più efficienti i servizi erogati semplificando, nel contempo, l’accesso ed eliminando code e spostamenti per fruire dei servizi”.

“In particolare l’identità digitale SPID – prosegue l’Assessore - sarà essenziale per accedere ai servizi online sia della nostra Amministrazione che di altri enti fra i quali INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario Elettronico.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa