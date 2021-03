Un'altra cassaforte è stata svaligiata da un supermercato di Firenze, in via Cortona. È il secondo colpo a distanza di tre giorni in un supermercato. Il fatto è avvenuto nel quartiere dell'Isolotto. I ladri, entrati negli uffici del negozio dopo aver manomesso il sistema di videosorveglianza, hanno rubato la cassaforte, dove erano custodite alcune decine di migliaia di euro in contanti. Sull'episodio indaga la polizia.