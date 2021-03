Città dei presepi, il sostegno del Consiglio regionale all'unanimità

Passa all’unanimità la mozione in merito all’adesione della Regione Toscana all’associazione nazionale Città dei Presepi, presentata dal Partito democratico, che vede come primo firmatario Enrico Sostegni (Pd). L’atto impegna la Giunta regionale a sostenere le attività dell’associazione nazionale Città dei Presepi, che ha sede legale in Toscana ed è composta da una serie di Comuni e associazioni, “anche valutando la possibilità di aderire alla stessa, al fine di sostenere i valori di pace, solidarietà, dialogo tra popoli, culture e religioni, oltre che di promozione del patrimonio culturale delle comunità interessate che sono tra gli obiettivi principali dell’associazione”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa