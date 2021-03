Contributi sostituzione caldaie, CNA: "Bene stanziamento della Regione di 6 milioni"

“La recente delibera della Regione Toscana, che stanzia 6 milioni di euro di contributi per la sostituzione, o l’eventuale adeguamento, degli impianti di climatizzazione invernale ad uso civile, è una notizia molto importante, che va incontro alle nostre proposte e premia un lavoro di collaborazione che avevamo iniziato già con la precedente Amministrazione”. Così Maurizio Narra, presidente regionale dell’Unione Installazione Impianti di CNA Toscana, commenta la delibera pubblicata dall’Assessore all’Ambiente, Monia Monni, grazie alla quale vengono stanziati 6 milioni di euro di contributi, per il triennio 2021-2023, da destinare alle famiglie meno abbienti della Toscana, che devono sostituire o adeguare le loro vecchie caldaie, con almeno 15 anni di età.

La misura prevede infatti un contributo minimo di 500 euro, al quale potranno accedere famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro, o con 4 figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, o che siano titolari di reddito o pensione di cittadinanza, senza dover presentare il modello ISEE. “È una misura che avevamo chiesto in passato - spiega Narra. - I colloqui erano già iniziati con la precedente Amministrazione, in particolare con l’allora Assessore Federica Fratoni, alla quale avevamo chiesto di destinare una parte dei fondi derivanti dai bollini sulle caldaie, alle famiglie in difficoltà, che hanno nelle loro case impianti vecchi che dovrebbero essere sostituiti. In Toscana, infatti, si stima che siano circa 840mila le caldaie con più di 15 anni di età. Adesso siamo felici che il lavoro sia andato avanti e per questo ringrazio la Regione, l’Assessore Monia Monni e tutti i tecnici che hanno lavorato in questi mesi, per arrivare alla stesura di tale decreto. Siamo stati l’unica associazione di categoria a lavorare su questo aspetto. Il documento che ne è conseguito testimonia la bontà della nostra proposta”.

Fonte: Ufficio stampa