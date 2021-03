Anche i dentisti reclutati per fare i tamponi, passa la mozione in Consiglio regionale

Per contrastare la pandemia da Covid-19, il Consiglio regionale ha approvato una mozione che chiede al presidente e alla Giunta di valutare “l’opportunità di reperire ulteriori professionalità mediche in grado di concorrere alle attività di accertamento diagnostico e per l’effettuazione di tamponi rapidi, su base volontaria, con particolare riferimento ai dentisti”. Per il raggiungimento di questo scopo, il presidente e la Giunta regionale devono “attivarsi con le Autorità sanitarie e gli Ordini professionali interessati”. La mozione, presentata dalla Lega, primo firmatario Andrea Ulmi, è stata integrata con emendamenti proposti dalla consigliera del Pd Donatelli Spadi.

“La mozione era stata presentata a novembre e superata dagli eventi”, spiega in Aula Andrea Ulmi. “Il ministero della Sanità ha permesso ai dentisti di fare anche i vaccinatori. Abbiamo comunque concordato con la consigliera Spadi degli emendamenti e l’opportunità di votarla”.