Emma Villas vince anche a Reggio Emilia

Primo set Siena in campo con Fabroni al palleggio e Romanò opposto, in banda Massari (all’esordio in maglia Emma Villas Aubay) e Panciocco, Barone e Zamagni al centro, Fusco libero.

Il primo punto è opera di Matteo Zamagni, bella poco dopo la diagonale stretta di Panciocco.

Yuri Romanò è subito “on fire”, l’opposto biancoblu mette a segno due ace: 1-4. Jacopo Massari mostra la sua qualità in attacco già dai primi punti della sfida. Siena prova a tenere un ritmo alto di gioco: una buona difesa dei toscani consente a Fabroni di alzare bene per Romanò, che sigla il punto del 4-7. Gli ospiti raggiungono il +5 con la veloce siglata da Zamagni: 5-10. Ancora Massari: 6-11.

Un punto lunghissimo viene chiuso da Rocco Panciocco per il 9-15. Molto bella l’esecuzione della pipe per il 15-19 in favore di Siena. Barone e Massari mettono qualche altro mattoncino in più per la Emma Villas Aubay. Pinelli va a segno dai nove metri per i locali. Poco dopo Romanò chiude bene la schiacciata e fa terminare il primo set sul 20-25.

Sono già 6 i punti di Romanò, 5 a testa per Massari e Panciocco. Molto buoni i dati senesi sul cambio palla. E molto bene anche Pasquale Fusco, in ricezione e in difesa.

Secondo set Siena mostra una pallavolo champagne in avvio di secondo parziale. Il tocco di Marco Fabroni beffa muro e difesa reggiana, a segno anche Panciocco, Romanò e Massari che gioca bene sulle mani del muro locale. La battuta di Pinelli mette ancora in difficoltà la ricezione senese, da applausi la pipe chiusa da Maiocchi. Ottimo Romanò, diagonale stretta per il 9-13. Punto break senese, firmato ancora da Romanò, ed è +5 Siena.

La Emma Villas Aubay allunga: Barone mura Suraci (9-15). Altra prova di forza del sistema difensivo biancoblu nello scambio seguente, poi chiuso da Romanò in bellissimo stile (9-16). Rocco Panciocco è protagonista, prima a muro e poi con un tocco che fa finire il pallone proprio sulla riga di fondo campo (15-19).

Poco dopo Fabroni si affida a Barone e fa bene (16-20). Fantastico Yuri Romanò anche a muro, trova il tempo giusto per bloccare l’attacco di Suraci (18-23). Dopo un altro muro punto senese l’errore al servizio di Ristic chiude il secondo set sul 19-25.

Altri 9 punti in questo parziale per Yuri Romanò, che ha attaccato con il 73%.

Terzo set Reggio Emilia parte forte, con Maiocchi che è autore di buoni attacchi e anche dell’ace del 9-6. Ma Siena rientra, con il solito Romanò che trova belle giocate in attacco e con qualche errore da parte dei reggiani. Si arriva in parità fino al 12-12, quando Siena piazza un break: Romanò a segno, ace di Panciocco e muro punto di Fabroni (12-15). Panciocco trova ancora l’angolo giusto, mentre Barone mura per il 18-20. Bel lungolinea di Antonino Suraci per il 19-20. Reggio Emilia sbaglia qualche attacco di troppo mentre Siena mantiene il controllo del match e chiude il set con il solito Romanò sul 21-25 e si aggiudica la sfida.

Conad Reggio Emilia – Emma Villas Aubay Siena 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)

CONAD REGGIO EMILIA: Pinelli 4, Catellani, Loglisci, Sesto 5, Partesotti, Scopelliti 7, Maiocchi 10, Ristic 1, Ippolito 3, Morgese (L), Suraci 13. Coach: Mastrangelo. Assistente: Civillini.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Zamagni 4, Panciocco 13, Della Volpe, Fusco (L), Fantauzzo, Barone 7, Fabroni 2, Ciulli, Crivellari, Massari 9, Romanò 20, Truocchio. Coach: Spanakis. Assistente: Pelillo.

Arbitri: Deborah Proietti, Luca Saltalippi.

NOTE. Percentuale in attacco: Reggio Emilia 35%, Siena 52%. Muri punto: Reggio Emilia 9, Siena 10. Positività in ricezione: Reggio Emilia 75% (43% perfette), Siena 58% (37% perfette). Ace: Reggio Emilia 3, Siena 3. Errori in battuta: Reggio Emilia 10, Siena 12.

Durata del match: 1 ora e 23 minuti (24’, 26’, 33’).