Ponte a Elsa, la frazione metà zona arancione e metà zona rossa

A Ponte a Elsa la zona è arancione e rossa. Da una parte del ponte, in terra empolese, a scuola si fa lezione in presenza e sono aperti i parrucchieri. Venti metri più in là, sull'altra sponda, ecco la zona rossa che ricade nel Comune di San Miniato: la scuola è chiusa, si fa didattica a distanza e sono molte le serrande abbassate.

Il caso più singolare della Toscana arriva proprio da Ponte a Elsa, frazione di confine tra San Miniato e Empoli. Nel varco tra l'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio basta fare pochi passi e cambiano le normative contro il contagio da Coronavirus.

Le acque dell'Elsa, infatti, si trovano in questi giorni tra due zone. Dopo gli ultimi aggiornamenti regionali sulla pandemia da Covid-19, da oggi lunedì 15 marzo, entrano in vigore le ordinanze che modificano alcune aree toscane, adottando provvedimenti di contenimento dei contagi. E anche le oche, addirittura, sembrano spostarsi malvolentieri da una sponda all'altra per prendere il sole.

Gianmarco Lotti e Margherita Cecchin