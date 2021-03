Stop AstraZeneca Italia, l'Aifa: "Precauzione ma vaccino è sicuro"

Stop AstraZeneca in Italia, anche in Toscana dunque l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. La decisione è stata assunta dopo un colloquio con il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza.

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L'AIFA, rende noto la stessa Agenzia, "in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione.

Segnali più rassicuranti arrivano dal direttore generale dell'AIFA Nicola Magrini, in un'intervista a Radio Capital: "Chi ha già fatto il vaccino può e deve restare sicuro. Io mi sento di dire il vaccino è sicuro, anche avendo rivisto tutti i dati. A giorni attendiamo Ema e poi vedremo meglio i numeri analizzati nei prossimi giorni. Sono stati vaccinati oltre sedici milioni di europei. Questi dati di questi giorni hanno portato all'accelerazione in attesa della verifica, è una misura precauzionale".

Stop AstraZeneca Italia, la Toscana ferma 34mila prenotazioni

Anche la Regione Toscana sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca in applicazione delle disposizioni di Aifa, che ha deciso di estendere il divieto di utilizzo di questo vaccino su tutto il territorio nazionale, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema.

In Toscana, dunque, è stata sospesa con effetto immediato, fino a nuove comunicazioni, la vaccinazione con il siero prodotto da Astrazeneca, a partire da quelli in corso oggi pomeriggio circa 4mila. Per domani, 16 marzo, risultano sospese circa 5.500 somministrazioni e per dopodomani altre 5.500.

Da oggi al 21 marzo prossimo, sono sospese circa 34mila prenotazioni in tutto.

