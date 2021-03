Il Consiglio regionale 'ascolta' gonews: una targa per il Centenario dell'Empoli

“Istituzionalizzare il traguardo del centenario delle società sportive toscane, a partire dall’Empoli football club, così da rendere la celebrazione dei 100 anni dell’Us Pistoiese un modello da ripetere e un traguardo per quelle realtà del territorio toscano che, con continuità storica, portano avanti la loro opera sportiva e sociale”. È quanto chiede la mozione presentata da Giovanni Galli (Lega), approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

La richiesta è nata in Consiglio anche dopo lo 'scivolone' sugli azzurri: l'Empoli non era stato premiato per i suoi cento anni, e gonews.it aveva chiesto spiegazioni con una lettera. Poco dopo è arrivata la risposta e adesso ecco il meritato riconoscimento.