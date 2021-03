Coronavirus Empolese Valdelsa, Barnini: "Prepariamoci all'ipotesi zona rossa"

L'Empolese Valdelsa è zona arancione, ma i dati sul Coronavirus non sono per niente buoni. I contagi sono cresciuti negli ultimi giorni, è un fatto. Per questo motivo non è peregrina l'ipotesi di vedere tutto il circondario in zona rossa a partire dalla prossima settimana, come accaduto per la Zona del Cuoio.

Brenda Barnini, sindaca di Empoli, ha parlato di questa possibilità. Lo ha fatto con un post su Facebook, corredato da una tabella sull'innalzamento dei casi in zona. "La situazione non migliora affatto e dopo tre settimane di lieve peggioramento adesso il contagio sembra aver accelerato. Queste considerazioni le faccio oggi che è martedì per iniziare a preparare la nostra cittadinanza ad un possibile arrivo della zona rossa dalla prossima settimana" ha scritto Barnini.

Ovviamente non c'è l'ufficialità della zona rossa, ma comunque c'è un primo sentore. Sempre Barnini: "Non sta a me fare valutazioni tecniche e ovviamente sarà una decisione della Regione Toscana sentito il parere dei Sindaci. Ma credo sia giusto iniziare a preparare noi tutti che dobbiamo organizzare le vite delle famiglie ad un'ipotesi di zona rossa che è oggi è sicuramente meno evitabile di due settimane fa".