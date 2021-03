Furto di 26mila litri di olio Evo a Vinci, il secondo in due anni

Come riporta il dal quotidiano Il Tirreno, è avvenuto ancora un furto alla Maat di Vinci: sono stati rubati oltre 26mila litri di olio extravergine di oliva, circa 240 quintali. Così come ad agosto dello scorso anno, la merce rubata era già stata confezionata e stoccata per essere inserita sul mercato. I ladri, sicuramente organizzati, hanno eluso le guardie giurate, il sistema di antifurto e la videosorveglianza in funzione. La Maat è già a lavoro per spedire il carico ai propri clienti. Indagano i carabinieri della compagnia di Empoli.