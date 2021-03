Eccellenza, pressioni per 2 promozioni. Due gironi, in campo Cuoiopelli, Tuttocuoio e San Miniato Basso

Nella serata di ieri il presidente del comitato regionale toscana della Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini, insieme ai Vice Presidenti e ai Consiglieri, ha nuovamente riunito in video conferenza le 19 società del campionato di Eccellenza che già avevano espresso la propria volontà di riprendere l’attività.

Nel corso della riunione Mangini ha illustrato le linee guida evidenziate dalla FIGC alle quali ogni Comitato Regionale dovrà attenersi per l’organizzazione e la gestione del campionato.

Di rilievo e al centro della discussione il dispositivo individuato dalla FIGC per il numero delle promozioni assegnate a ciascun Comitato, una promozione per ogni 10 società partecipanti, in applicazione del quale alle 19 società toscane potrà essere garantita una sola promozione al campionato di categoria superiore.

Nonostante ciò tutte le società, pur esprimendo rammarico, hanno confermato la decisione di partecipare. I

l Presidente Mangini ha espresso grande apprezzamento per questa importante dimostrazione di serietà e coerenza e ha comunque informato tutte le società di avere, già nella mattinata di ieri, inviato alla LND una richiesta, in deroga al dispositivo, per l’assegnazione di una seconda promozione.

La richiesta, ha specificato Mangini, con un dettagliato parere favorevole della LND, è pervenuta al Presidente Federale e già nelle prossime ore dovremo avere la risposta. Oggi il Comitato Regionale invierà alla LND il format completo del campionato di Eccellenza Maschile e del campionato regionale di Calcio a 5 Femminile il quale, in virtù delle 5 adesioni precedentemente espresse e confermate, potrà avere regolare svolgimento.

E’ atteso a breve quindi il via libera della FIGC e la conferma da parte del Coni dell’interesse nazionale per i due campionati, provvedimenti che permetteranno alle società di riprendere gli allenamenti di squadra ed iniziare la preparazione al campionato.

Il campionato di Eccellenza maschile sarà formato da due gironi, uno da 10 squadre e uno da 9 squadre, con gare di sola andata, inizio previsto per il 18 di aprile e termine mercoledì 2 giugno.

Saranno quindi disputati i play off fra le prime 4 squadre classificate di ciascun girone e quindi la gara di finale fra le 2 squadre vincenti i play off, valida per la promozione al campionato di categoria superiore.

Anche il campionato regionale di calcio a 5 femminile inizierà nello stesso periodo, le 5 squadre si incontreranno con gare di andata e ritorno e al termine del campionato le squadre classificate al primo e secondo posto disputeranno una gara di finale valida per la promozione.

Di seguito le società che riprenderanno l’attività :

ECCELLENZA MASCHILE :

1) Antella

2) Cascina

3) Colligiana

4) Cuoiopelli

5) Firenze Ovest

6) Fortis Juventus

7) Fratres Perignano

8) Massese

9) Poggibonsi

10) Pol. Camaiore

11) Ponsacco

12) Pontassieve

13) San Marco Avenza

14) San Miniato Basso

15) Signa

16) Tau Calcio

17) Terranuova Traiana

18) Tuttocuoio

19) Valdarno

CALCIO A 5 FEMMINILE :

1) Cus Pisa

2) Futsal Pantere

3) Futsal Pistoia

4) Futsal Scandicci

5) Prato Calcio a 5

Comitato Regionale Toscana Lega Nazionale Dilettanti

Fonte: Ufficio stampa