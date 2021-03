Vaccini anti-Covid, in Toscana prevista una 'lista di riserve'

Una lista di riserve per i vaccini. C'è anche questo tra i programmi della Toscana: un elenco di persone disponibili a fare il vaccino anti-Covid qualora ci fossero dosi in eccesso che rischiano di essere buttate via. Questa possibilità sarà data a chi appartiene alle categorie già disponibili, ovvero personale scolastico, forze dell'ordine, nati tra il 1941 e il 1944.

Lo ha spiegato Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione della Regione Toscana: "All'interno della varie categorie che già ci sono sul portale regionale per la vaccinazione, ogni volta che un cittadino entra e trova categorie in rosso gli viene chiesto se vuole essere inserito nella lista di riserva per quel punto vaccinale. Ci sarà scritto che non è un impegno è una possibilità quindi si viene messi in lista. L'idea è quella che il cittadino dica 'sono disponibile a raggiungere in 30-40 minuti il punto vaccinale'".

Landi (Lega): "La sinistra si smentisce"

“Lunedì scorso in Consiglio regionale abbiamo presentato una mozione per chiedere l’adozione di un protocollo dettagliato per regolare l’utilizzo dei vaccini preparati ma non somministrati a causa di disdette non comunicate. Mozione, che indicava nelle categorie fragili le prime destinatarie dei vaccini eccedentari, che è stata bocciata dalla maggioranza perché, a loro dire, un protocollo c’era. Oggi la Regione Toscana annuncia che nel giro di pochi giorni istituirà le liste di riserva, indicando le categorie prioritarie che potranno accedervi. Segno che la motivazione addotta per non votare la nostra mozione non corrispondeva al vero. Ancora una volta, come accaduto per la vaccinazione delle persone con disabilità, prendiamo atto che il centrosinistra toscano respinge pregiudizialmente le nostre proposte salvo poi farle proprie. La Lega proseguirà a svolgere il suo ruolo di opposizione propositiva, confidiamo che analogo spirito di collaborazione possa essere dimostrato dal centrosinistra”.

Lo scrive il consigliere regionale della Lega Marco Landi commentando l'annuncio dato oggi dalla Regione Toscana dell'imminente istituzione delle liste di riserva.